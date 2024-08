Transferts : Un ancien phénomène du PSG en Italie ?

Thomas Bourseau

Seulement un après après avoir fait ses adieux au PSG, Edouard Michut se retrouve déjà avec le statut d’agent libre. La faute aux salaires impayés par son ancien club de l’Adana Demispor. Et maintenant ? Direction la Serie A pour le milieu de terrain français ? Des clubs se positionneraient déjà dont une équipe non identifiée qui viendrait jouer les trouble-fêtes.

Edouard Michut (21 ans) était l’un des plus gros espoirs du centre de formation du PSG et évoluait d’ailleurs avec Xavi Simons au sein de la génération de 2003. Néanmoins, le Paris Saint-Germain s’est battu afin de conserver le milieu offensif néerlandais à son retour de prêt du RB Leipzig avant de le renvoyer au sein du club allemand lorsque Michut avait été prêté puis vendu à l’Adana Demispor en l’espace de quelques mois entre l’été 2023 et l’hiver 2024.

L’Adana Demispor ne l’a pas totalement payé, Edouard Michut est sans club

Des retards de paiement et des salaires impayés ont cependant poussés Edouard Michut à saisir l’UEFA qui avait laissé à la direction du club turc jusqu’au 20 août 2024 pour restituer l’intégralité de l’argent dû au milieu de terrain passé par le PSG, sans succès. De ce fait, Michut est à présent agent libre à 9 jours de la clôture du mercato estival. De quoi limiter son champ des possibles au sujet de son avenir. Toutefois, RMC affirme que Michut dispose toujours d’une belle cote sur le marché des transferts et plus précisément en Italie.

Après la désillusion turque, un nouveau challenge se dessine en coulisses pour Michut

RMC Sport assure en effet ce mercredi 21 août que tout ne serait pas perdu pour Edouard Michut. Diverses formations de Serie A se seraient déjà penchées sur la situation du titi parisien et ex-promesse du PSG. Mais ce ne serait pas tout. Il est également stipulé par le média qu’un club provenant d’un championnat dont l’identité n’a pas filtré jouerait des coudes dans ce dossier afin de parvenir à ses fins. Après le PSG et une expérience plus que mitigée en Turquie, Edouard Michut devrait rapidement connaître son nouveau point de chute…