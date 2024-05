Transferts : Son agente met un gros stop au PSG

Thibault Morlain

Alors que le marché des transferts ouvrira ses portes d’ici quelques jours maintenant, l’intersaison s’annonce mouvementée au PSG, qui devrait considérablement se renforcer. Qui sera alors recruter pour étoffer l’effectif de Luis Enrique ? Cela ne devrait pas être le cas de Mohammed Kudus (West Ham) si l’on en croit les propos de son agente.

A 23 ans, Mohammed Kudus achève sa première saison en Premier League. Recruté l’été dernier par West Ham, l’ancien de l’Ajax Amsterdam aura inscrit 13 buts cette saison. Le Ghanéen aurait pu avoir un destin différent, lui qui aurait très bien pu rejoindre le PSG au dernier mercato estival. Mais le club de la capitale n’était pas très intéressé par Kudus

« Le PSG, on a proposé le profil »

S’occupant des intérêts de Mohammed Kudus, Jennifer Mendelewitsch avait en effet fait savoir il y a quelques mois : « Le PSG, on a proposé le profil. Maintenant, c’est le choix du club de ne pas avancer. Tous les clubs ont le droit de décider qu’ils vont sur un autre profil ou que ce n’était pas leur priorité ou qu’ils vont faire un autre choix ».

