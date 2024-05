Succession de Gasset : Le rendez-vous est fixé pour l’OM !

Axel Cornic

Si selon nos informations Paulo Fonseca reste la priorité de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria travaillerait sur d’autres pistes et l’une d’entre elles mènerait vraisemblablement vers Raffaele Palladino. Valeur montante de la vague italienne, le coach de Monza est en fin de contrat et si certains parlent d’une prolongation surprise, l’OM pourrait bientôt avoir sa réponse.

Arrivé pour remplacer Gennaro Gattuso en cours de saison, Jean-Louis Gasset n’aura fait qu’un simple intérim comme cela était initialement annoncé. Le président Pablo Longoria va donc devoir chercher un cinquième entraineur en moins d’un an et nous vous avons révélé sur le10sport.com, que sa grande priorité n’est autre que Paulo Fonseca du LOSC, déjà approché il y a un an lorsqu'il fallait trouver un successeur à Igor Tudor.

Fonseca vers Milan ?

Sauf que le technicien portugais de Lille ne semble pas vraiment séduit par l’OM ! Ces derniers jours, les médias italiens évoquent en effet un rapprochement entre Fonseca et l’AC Milan, qui cherche un remplaçant à Stefano Pioli. Sky Sport Italia explique même que son arrivée dans le nord de l’Italie ne serait plus qu’une question de jours, avec un contrat de trois ans qui l'attendrait chez les Rossoneri.

L’OM doit attendre pour Palladino