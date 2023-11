Transferts : Riolo charge deux nouvelles stars du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisés par Didier Deschamps mardi soir pour le match de l’équipe de France en Grèce, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont donc eu une occasion de s’illustrer, eux qui peinent à retrouver leur meilleur niveau depuis leur transfert au PSG cet été. Mais Daniel Riolo est toujours aussi sceptique à leur sujet…

Le PSG a considérablement changé son secteur offensif lors du dernier mercato estival, avec les départs de Neymar et Lionel Messi, qui ont été palliées par les transferts de Marco Asensio, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani. Les deux attaquants de l’équipe de France, malgré un temps de jeu conséquent sous leurs nouvelles couleurs, continuent de faire l’objet de critiques quant à leurs performances globales au PSG et leur manque d’efficacité. Et Daniel Riolo fait partie des observateurs sceptiques à leur sujet.

« Il n’a pas digéré son transfert »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport , le chroniqueur a commencé par tacler Randal Kolo Muani : « C’est pas un joueur marquant, que ce soit au PSG où il n’a pas digéré son transfert où il a rien fait depuis le début de la saison. Tout va très vite, tout va trop vite. En dehors du but ce soir, je le trouve assez effacé comme joueur. Je ne suis pas emballé par ce mec là », estime Riolo au sujet du nouveau buteur du PSG.

Riolo tacle Dembélé