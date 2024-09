Transferts - PSG : Un grand nom en Espagne après Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien gardien emblématique du PSG, Keylor Navas a porté les couleurs du club de la capitale pendant cinq ans, entre 2019 et 2024. Désormais libre de tout contrat, l'international costaricien a l'embarras du choix depuis le début de l'été, mais il semblerait qu'il soit bien parti pour retourner en Espagne, du côté du FC Barcelone. Explications.

Au même titre que Kylian Mbappé, Keylor Navas (37 ans) est arrivé au terme de son contrat avec le PSG cet été et a donc quitté le Parc des Princes après un passage de cinq ans. La situation était malgré tout assez inconfortable ces dernières années pour l'ancien joueur du Real Madrid, qui évoluait dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma en tant que numéro deux. Navas a fait couler beaucoup d'encre durant le mercato estival, lui qui a été très sollicité en Arabie Saoudite ou encore au Brésil, mais l'ancien gardien du PSG voulait retrouver un challenge plus excitant.

Grosse ouverture au FC Barcelone !

Et justement, voilà une opportunité en or pour Keylor Navas en Espagne ! Victime d'une grave blessure (une rupture complète du tendon rotulien du genou droit), Marc-André ter Stegen sera donc éloigné des terrains pendant plusieurs mois du côté du FC Barcelone. Le club catalan est donc plus que jamais en quête d'un nouveau portier, libre de tout contrat, afin de pouvoir l'enrôler le plus rapidement possible. Et le nom de Navas circule depuis le début de semaine pour le Barça.

Un duel annoncé avec Szczesny

Mundo Deportivo fait le point dans ses colonnes du jour sur l'évolution de ce dossier, et annonce un duel final entre l'ancien gardien du PSG et Wojciech Szczęsny. Le portier polonais de 34 ans, également libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, pourrait donc être le principal obstacle à une signature de Navas au FC Barcelone dans les jours à venir. Le média espagnol précise d'ailleurs que l'ancien joueur du PSG, très motivé par ce challenge proposé par le Barça, serait même prêt à revoir ses prétentions salariales à la baisse. Et il retrouverait Kylian Mbappé en Liga...