Succession de Mbappé : Un accord est annoncé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet été, il a beaucoup été question de la succession de Kylian Mbappé dans les couloirs du PSG. Président du club, Nasser Al-Khelaïfi avait pour projet de recruter au moins un nom clinquant, pour apporter un peu plus de relief au recrutement parisien. Mais très vite Luis Campos et Luis Enrique ont livré leur ressenti dans ce dossier sensible.

Au PSG, l’organisation est claire. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos travaille main dans la main avec Luis Enrique sur le recrutement. Nasser Al-Khelaïfi supervise les opérations et il lui arrive, parfois, de donner son point de vue sur certains dossiers sensibles comme la succession de Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Dégouté, Luis Enrique interpelle Mbappé après son départ ! https://t.co/SLt46SuZg4 pic.twitter.com/TDhEgDGkRs — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Al-Khelaïfi avait réclamé des stars

A en croire Daniel Riolo, le président du PSG aurait, par exemple, soumis l’idée de recruter deux attaquants vedettes pour pallier ce départ. « Le mercato, c’est les deux ensemble. Pour le coup, pour qu’on sache toute la vérité, Nasser Al-Khelaïfi était plutôt pour qu’on mette une ou deux stars, dans le sens recrutement un peu plus clinquant façon Victor Osimhen ou des mecs comme ça » a-t-il confié.

Campos et Enrique ne dévient pas de leur trajectoire

Mais Al-Khelaïfi n’a pas été suivi par les deux Luis. « Luis Enrique et Luis Campos ont dit nouvelle politique, nouveau collectif, nouvelle façon de faire. Qu’on ne vienne pas faire porter la responsabilité sur Campos, plus que l’un ou l’autre, ils étaient d’accord » a lâché Riolo.