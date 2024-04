Transferts - PSG : Mbappé a raté sa mission, il balance

Amadou Diawara

Depuis l'annonce de son départ, Kylian Mbappé a un quotidien compliqué au PSG. Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, le numéro 7 parisien a pu respirer, profitant notamment de la présence de certains de ses amis les plus proches. Toutefois, Kylian Mbappé a eu du mal à assurer dans son rôle de capitaine de l'équipe de France, donnant l'impression d'être préoccupé par ses problèmes personnels.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a tranché quant à son avenir. En effet, la star de 25 ans a décidé de changer de club librement et gratuitement cet été. Depuis qu'il a annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a vu son statut évoluer au PSG.

Mbappé - Luis Enrique : Le PSG répond cash à la polémique https://t.co/KWnvyUQDiP pic.twitter.com/a4VlgVJv8h — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Un coup de mou de Mbappé ?

Luis Enrique ne considère plus Kylian Mbappé comme un intouchable au PSG. En effet, le coach parisien n'hésite plus à remplacer son numéro 7 en cours de match, ou à le laisser sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de certaines rencontres. Et depuis l'épisode improbable à Monaco le 1er mars, où il a fini la rencontre en tribunes aux côtés de sa mère, Kylian Mbappé a profité du dernier rassemblement de l'équipe de France pour respirer aux côtés de certains de ses plus proches amis. Toutefois, Kylian Mbappé a quelque peu failli dans son rôle de capitaine des Bleus .

«Il y a des fois où il peut moins le faire»