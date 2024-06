Transferts - PSG : Le Real Madrid signe un nouveau Mbappé ?

Thomas Bourseau

En sept années au PSG, Kylian Mbappé a bien évolué en se muant comme étant un buteur hors pair comme ses statistiques cette saison l’attestent. Néanmoins, Mbappé a perdu une certaine magie dans son jeu aux yeux de Johan Micoud. Le Real Madrid risque d’accueillir un joueur bien différent de celui que le club merengue voulait il y a deux ans.

Kylian Mbappé a réalisé une saison prolifique. Avec le PSG, toutes compétitions confondues, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a trouvé à 44 reprises le chemin des filets tout en prenant le soin de délivrer 10 passes décisives. Mais pour certains supporters et observateurs du PSG, Mbappé n’est plus le même dynamiteur de jeu qu’il était auparavant.

«Ça fait plus de deux ans que ce n’est plus le même joueur»

C’est notamment le cas de Johan Micoud. Le champion d’Europe 2000 avec l’équipe de France s’est lâché sur le plateau de l’ Équipe du soir. « Ça fait plus de deux ans que ce n’est plus le même joueur. À côté on me dit, oui mais il marque. Il marque, c’est ce qui sauve tout en fait. Il marque moins aussi. En équipe de France, on a commencé à le critiquer parce qu’il ne marquait plus. Mais les matchs étaient les mêmes, mais il ne marque pas ».

«Je voyais un mec qui prenait le ballon et il y avait la foudre»