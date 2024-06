Mercato - PSG : Une star peut claquer la porte, Riolo dévoile le scénario

Thibault Morlain

Avant même l’ouverture du mercato estival, le PSG serait en train de boucler son premier transfert. Et c’est Matvey Safonov qui aurait réglé les détails de son arrivée à Paris. Le gardien russe va ainsi débarquer et entrer en concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Mais l’Italien pourrait-il à terme quitter le PSG ? Pour Daniel Riolo, c’est possible.

Loin d’être le plus rassurant au PSG, Gianluigi Donnarumma devrait voir Matvey Safonov débarquer dans les semaines à venir. Quid maintenant de la future hiérarchie des gardiens à Paris ? Alors que l’Italien devrait continuer à être le numéro 1, si cela venait à changer avec l’arrivée du Russe, l’avenir de Donnarumma pourrait s’écrire ailleurs au qu’au PSG…



« Donnarumma ne va pas aller s’asseoir sur le banc »

Pour L’After Foot , Daniel Riolo a évoqué un possible départ de Gianluigi Donnarumma du PSG avec l’arrivée de Matvey Safonov. « Tu ne peux pas en faire un numéro 1 et garder Donnarumma. Donnarumma ne fera pas 2, ça va foutre la merde, c’est foutu. Impossible. S’il vient pour être 1, ça veut dire que Donnarumma s’en va. Donnarumma ne va pas aller s’asseoir sur le banc, ça n’a aucun sens », a-t-il expliqué.

« On considère donc que Tenas c’est fini »