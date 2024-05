Succession de Mbappé : Le PSG reçoit une consigne de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va lancer sa nouvelle ère sans Kylian Mbappé après sept ans saisons de collaboration. Luis Enrique, quand bien même le fait qu’il va entrer dans l’ultime année de son contrat, pousserait pour accueillir un ailier gauche et non un attaquant de pointe.

Kylian Mbappé s’en est allé après sept années au PSG. Direction le Real Madrid pour le champion du monde tricolore et le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Le10sport.com vous a révélé le 1er avril dernier que les dirigeants parisiens avaient déjà un plan bien précis pour tourner la page Mbappé, à savoir recruter un défenseur axial droit, un milieu central et un ailier gauche afin de remplacer Kylian Mbappé poste pour poste.

Luis Enrique : «Pas sur un numéro 9, mais sur un ailier gauche droitier»

Au cours du dernier épisode du Transfers Podcast , le journaliste Duncan Castles a apporté un complément d’information sur la succession de Kylian Mbappé : ce sera un attaquant, mais pas axial si le PSG parvenait à respecter la requête de Luis Enrique. « Luis Enrique a demandé au club de focaliser ses efforts sur le remplacement de l’international français. Pas sur un numéro 9, mais sur un ailier gauche droitier comme Mbappé préfère. L’une des options favorites est Khvicha Kvaratskhelia du Napoli ».

«Il y a un intérêt et une offre du PSG»