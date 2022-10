Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Qatar peut donner le coup de grâce au Barça

Publié le 31 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone va être reversé en Ligue Europa pour la seconde saison consécutive et pourrait être confronté à de nouveaux problèmes financiers en marge de l’année prochaine. En outre, alors que son contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain et que le Barça attendrait son retour, Lionel Messi pourrait finalement prolonger.

L’histoire longue de 21 ans entre le FC Barcelone et Lionel Messi peut-elle reprendre ? En juin prochain, le contrat de l’Argentin arrivera à expiration au PSG. Et c’est à ce moment-là que le Barça aimerait retrouver sa légende vivante en tant qu’agent libre, de la même manière qu’elle l’a perdu.

En difficulté, le Barça veut boucler le retour de Messi

C’est en effet le souhait qu’affichait le président Joan Laporta en juillet dernier. « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j’ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention. ».

Mercato - PSG : Révélations sur le transfert de Carlos Soler https://t.co/LipKJkAqU8 pic.twitter.com/h5A1HLP8AP — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Si le Qatar pose une prolongation de contrat sur la table, Messi signera