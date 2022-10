Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : C’est confirmé, Campos se lance dans un énorme chantier sur le mercato

Publié le 29 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Bien que le mercato soit terminé, Luis Campos continue son travail en coulisses avec notamment les prolongations de contrat de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Marco Verratti à gérer. Le conseiller sportif du PSG a lancé les grandes manœuvres.

Comme tout bon dirigeant, Luis Campos doit anticiper. C'est la raison pour laquelle en plus de travailler sur les futurs recrutements, le conseiller sportif du PSG doit également gérer les prolongations de contrat de certains cadres. Evidemment, les deux noms qui reviennent le plus régulièrement sont ceux de Lionel Messi et Sergio Ramos, dont l'engagement prend fin en juin prochain. Comme révélé par le10sport.com, le Qatar a d'ailleurs donné son feu vert pour l'Espagnol. Mais ce n'est pas tout, d'autres cadres sont effectivement concernés par des fins de contrat relativement proches. Et Luis Campos ne veut pas perdre de temps.

EXCLU @le10sport : Le PSG accélère sur les 3 dossiers prioritaires du moment▶️Les prolongations de Verratti, Kimpembe et Marquinhos sont prioritaires sur toutes les autres (même Messi)▶️Hausse salaire + allongement contrat pour ces 3 piliers du clubhttps://t.co/xklz7VkLsJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 25, 2022

Le PSG accélère pour Kimpembe

En effet, selon nos informations, le PSG accélère pour prolonger trois joueurs dont le contrat prend fin en juin 2024. A commencer par Presnel Kimpembe. Une tendance confirmée par L'EQUIPE qui assure que les discussions ont déjà démarré avec l'international français afin de trouver un accord pour étendre son bail. Néanmoins, comme dans de nombreux cas, aucune décision ne devrait être prise avant la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar entre le 20 novembre et le 18 décembre.

C'est déjà avancé pour Maquinhos et Verratti