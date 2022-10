Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Skriniar prêt à lâcher une réponse pour son avenir

Publié le 28 octobre 2022 à 11h30

Axel Cornic

C’est un nom que trop bien connu du côté du Paris Saint-Germain, où l’on cherche à le recruter depuis la fin de saison dernière. En fin de contrat avec l’Inter, Milan Skriniar reste selon nos informations une grande cible pour la fenêtre de transferts hivernale, mais les choses pourraient bien mal tourner pour Luis Campos et le PSG.

Le PSG a cruellement besoin de défenseurs et la solution rêvée par Luis Campos a un nom, celui de Milan Skriniar. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A à son poste, le Slovaque a été approché plusieurs fois par le club de la capitale cet été et comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com une nouvelle offensive est déjà en préparation, avec le mois de janvier qui approche à grands pas.

C’est parti pour la prolongation de Skriniar

L’avenir de Milan Skriniar se joue en ce moment, puisque son contrat avec l’Inter se termine dans seulement quelques mois et dès le 1er janvier prochain, il pourrait déjà s’engager en faveur du PSG. Un scénario qui a pris un sacré coup ces dernières heures, puisqu’en Italie on parle de plus en plus d’une prolongation. Une rencontre aurait même eu lieu ce jeudi, afin d’officiellement ouvrir les négociations.

Avantage Inter pour le moment ?

La Gazzetta dello Sport nous détaille dans son édition de ce vendredi les deux offres actuellement entre les mains de Skriniar. Celle du PSG porterait sur un contrat jusqu’en 2027 et un salaire annuel de 9M€ hors bonus, tandis que celle de l’Inter aurait la même durée, mais avec un salaire de 6,5M€ hors bonus. Aucun choix n’a pour le moment été fait, mais le quotidien explique tout de même qu’à l’heure actuelle Skriniar pencherait clairement vers une prolongation à l’Inter.

