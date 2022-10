Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle désillusion à 30M€ prend forme pour Campos

Publié le 27 octobre 2022 à 23h30

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG ne lâche rien dans le dossier Milan Skriniar. Selon certaines sources, Luis Campos aurait l'intention de transmettre une dernière offre à l'Inter, mais celle-ci pourrait ne pas suffire. Car le joueur ne serait pas opposé à une prolongation de contrat avec la formation italienne.

L'étau se resserre autour de l'avenir de Milan Skriniar. Comme annoncé par le10Sport.com, l'Inter avait envisagé de le vendre cet hiver, notamment en cas d'élimination en Ligue des champions. La victoire de la formation italienne face au Viktoria Plzen ce mercredi (4-0) a mis fin aux derniers espoirs du PSG dans ce dossier. Depuis plusieurs mois, Luis Campos essaye de s'attacher les services de Skriniar, sous contrat jusqu'en juin prochain. Après son échec estival, le responsable du PSG envisagerait de transmettre une nouvelle offre comprise entre 25 et 30M€. Mais comme annoncé par Giuseppe Marotta, l'Inter n'a pas l'intention de le vendre.

« Je suis optimiste de nature, nous espérons trouver une solution au plus vite »

« La prolongation de Skriniar ? On a l'obligation de s'asseoir avec lui pour discuter de sa prolongation parce qu'il le mérite et parce que c'est un grand joueur. J'espère qu'il deviendra un point de référence pour l'Inter dans le présent et dans le futur. Mais les négociations se font à deux, les accords se font à deux. Je suis optimiste de nature, nous espérons trouver une solution au plus vite » a déclaré l'administrateur délégué de l'Inter ce mercredi.

Skriniar prêt à prolonger son contrat ?

Ce jeudi, les responsables de l'Inter se sont réunis avec Milan Skriniar pour discuter de son avenir. Le défenseur slovaque aurait fait part de ces intentions selon Calciomercato.com. En fin de contrat, le joueur ne fermerait pas la porte à une prolongation de contrat. Pour le convaincre, l'Inter a avancé plusieurs arguments.

Les promesses de l'Inter dévoilées