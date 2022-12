Transferts - PSG : Après Haaland, Al-Khelaïfi est averti sur le mercato

Thomas Bourseau

Sensation de cette première partie de saison et de cette Coupe du monde au Qatar, Jude Bellingham est apprécié au PSG comme ke président Nasser Al-Khelaïfi l’a avoué dernièrement. Cependant, le milieu du Borussia Dortmund ne dispose pas d’une clause libératoire dans son contrat comme ce fut le cas avec Erling Braut Haaland.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement fait par de son admiration envers Jude Bellingham. À tout juste 19 ans, le milieu de terrain fait à la fois les beaux jours du Borussia Dortmund et de la sélection anglaise. Avec The Three Lions , Bellingham s’est mué comme étant un élément indispensable du onze de départ du sélectionneur Gareth Southgate depuis le début de la Coupe du monde au Qatar.

«Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher»

« Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB ». Voici le message que Nasser Al-Khelaïfi a fait passer à Sky Sports ces dernières heures. Cependant, le président du PSG sait qu’il ne pourra pas tenter un transfert au rabais à la Erling Braut Haaland.

Transferts - PSG : Henrique le suit pour le mercato, Al-Khelaïfi valide https://t.co/hH6v6duR3y pic.twitter.com/VQxZ9sLEFs — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

«Il n'a pas de clause libératoire, contrairement à Erling Haaland»