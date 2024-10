Transferts - OM : Catastrophe à l’étranger, il revient ?

Thomas Bourseau

Devenu indésirable à l’OM dès la prise de fonctions de Medhi Benatia à la toute fin du mois de juin, Pau Lopez a signé à Gérone, en prêt avec option d’achat non obligatoire. Sa situation sportive non florissante pourrait ne pas déboucher sur un transfert définitif au grand dam de l’OM.

Rapidement, Pau Lopez a su que son avenir n’allait pas s’écrire à l’OM cet été. Et pour cause, son jeu au pied ne semblait pas plaire à Roberto De Zerbi qui, dès son arrivée le 29 juin dernier, a fait en sorte que le gardien espagnol pourtant titulaire soit inclus dans le loft des joueurs jugés indésirables par l’entraîneur italien et la direction sportive gérée par Medhi Benatia.

Pau Lopez a rejoint Gérone en prêt avec option d’achat

Après avoir longtemps été annoncé du côté de Côme puis plus brièvement de l’Atletico de Madrid, c’est à Gérone que Pau Lopez a rebondi. La belle surprise de Liga de la saison dernière participe d’ailleurs à la Ligue des champions cette saison lorsque l’OM n’a pas du tout de coupe d’Europe. Cependant, ce n’est pas la joie pour Lopez de l’autre côté des Pyrénées.

Pas de temps de jeu, un potentiel retour à l’OM pour Lopez ?

La faute à son temps de jeu famélique. Pau Lopez n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison et doit se contenter de jouer les doublures de Paulo Gazzaniga. Prêté avec option d’achat de 6,5M€ non obligatoire, Lopez pourrait donc revenir à l’OM à l’issue de la saison si sa situation sportive n’évoluait pas. Le ton est donné…