Mercato : De Zerbi boucle un transfert, l’OM en plein doute ?

Figure de proue du nouveau projet sportif de l’OM, Roberto De Zerbi a bien évidemment eu plus que son mot à dire sur le recrutement effectué par ses dirigeants à l’intersaison. Pièce-maîtresse de la venue de Valentin Carboni, le coach italien place de grands espoirs en l’international argentin de 19 ans. Mais le doute commencerait à grandir en coulisses.

Roberto De Zerbi a tenu un rôle phare dans plusieurs transferts bouclés par le tandem Pablo Longoria (président) - Medhi Benatia, son conseiller sportif à l’OM. Le coach italien qui a débarqué dans la cité phocéenne le 29 juin dernier a révélé avoir pris son téléphone afin de convaincre les clans Mason Greenwood et Elye Wahi de le rejoindre à l’Olympique de Marseille. Auprès de ses dirigeants, De Zerbi a d’ailleurs fait le forcing afin de mener à bien le transfert de Valentin Carboni (19 ans).

Roberto De Zerbi attend beaucoup de sa recrue Valentin Carboni

En conférence de presse la semaine dernière, Roberto De Zerbi tenait d’ailleurs le discours suivant au sujet du meneur de jeu argentin de 25 ans qui ne compte que quatre apparitions sous le maillot de l’OM en raison de pépins physiques contractés depuis son arrivée. « Je m’attends à ce qu’il éclose. Je l’ai fortement voulu. Je crois qu’il deviendra un très grand joueur. Il est déjà un bon joueur. Il a vraiment les qualités pour devenir quelqu’un de très fort à l’avenir ».

Le vestiaire de l’OM et les dirigeants pris par le doute ?

Néanmoins, malgré les louanges de Roberto De Zerbi et la confiance que son sélectionneur Lionel Scaloni place en lui avec l’Albiceleste, Valentin Carboni n’a pas permis à certains de ses coéquipiers à l’OM de se faire une idée précise de son niveau. AU point où, d’après La Provence, ils s’abstiendraient en coulisses de faire tout commentaire à ce sujet tant que le principal intéressé n’aura pas montré plus de choses à l’entraînement. En parallèle, le doute commencerait tout doucement à s’installer chez les têtes pensantes de la direction de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, elles auraient imaginé Carboni se partager le temps de jeu en tant que numéro 10 avec Ismaël Koné derrière l’attaquant dès la mi-août. Il va falloir patienter.