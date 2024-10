OM : Ce transfert qui aurait fait «kiffer» De Zerbi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM a nommé un nouvel entraîneur et c'est Roberto De Zerbi qui a pris place sur le banc du club phocéen. Suite à cette nomination, il a alors été question d'un possible retour de Maxime Lopez à Marseille, un joueur que le coach italien apprécie tout particulièrement. S'il a fini par signer au Paris FC cet été, le milieu de terrain formé à l'OM a balancé sur De Zerbi et un retour à Marseille.

Revoilà Maxime Lopez en France ! Alors qu'on l'avait connu sous le maillot de l'OM, cela faisait maintenant 4 saisons que le milieu de terrain évoluait en Italie. De retour dans l'Hexagone, il a rejoint le Paris FC, où évolue notamment son frère. Certains imaginaient pourtant Maxime Lopez de retour à l'OM cet été, notamment après l'arrivée de Roberto De Zerbi. Il faut dire que l'Italien apprécie tout particulièrement le minot olympien. Et voilà que cela aurait fait plaisir à De Zerbi d'avoir Maxime Lopez sous ses ordres, il y avait toutefois un mais...

« On a parlé »

Sur le plateau de l'émission Hors Jeu, Maxime Lopez a été interrogé sur un possible retour à l'OM cet été suite à l'arrivée de Roberto De Zerbi. Le joueur du Paris FC a alors fait savoir : « Je n’attends pas après lui. C’est un coach et une personne que j’apprécie énormément, ça tout le monde le sait. Même à Donetsk, il avait essayé de me ramener. J’étais prêt à y aller mais il y a eu la guerre. On a parlé, il m’a fait comprendre qu’il aurait kiffé me ramener, on ne va pas se mentir, mais il fallait dégraisser. Je le savais et je n’avais pas envie d’attendre le 31 août ».

« Je n’étais pas là à attendre tous les jours sont appel »

« Au final, j’ai bien fait de ne pas attendre après ça quand je vois le mercato qu’ils ont fait, ça n’a pas été facile de faire arriver des joueurs car il y en a très peu qui sont partis et il y en a qui sont partis tard. Je suis content pour lui. (…) Je l’ai bien vécu, je ne suis pas un gamin, je n’étais pas là à attendre tous les jours sont appel. J’aurais kiffé revenir à l’OM et je kifferai un jour revenir. C’est logique », a poursuivi Maxime Lopez, pas malheureux au final de ne pas avoir rejoint Roberto De Zerbi à l'OM.