OM : «Pas top», il vit un calvaire après son transfert

Son début d'aventure à Crystal Palace est dans la continuité de son passage à l'OM. Transféré pour 15M€ cet été, Ismaïla Sarr n'est pas au mieux en Premier League. L'international sénégalais ne fait pas partie des premiers choix d'Oliver Glasner à Londres et doit se contenter que de quelques bribes de matches. Spécialiste du football anglais, Salim Baungally se montre pessimiste.

Qu’est-il arrivé à Ismaïla Sarr ? Prometteur sous le maillot de Rennes, performant avec Watford, le joueur sénégalais n’a pas confirmé à l’OM. Depuis la fin de son passage marseillais, la traversée du désert se poursuit pour le joueur de 26 ans. Transféré pour 15M€ à Crystal Palace, au sein d’un championnat qu’il connaît parfaitement, Sarr peine à enchaîner les rencontres.

Sarr en grande difficulté

Depuis le début de la saison, le milieu offensif est cantonné au banc des remplaçants. En Premier League, il a disputé sept matches dont six dans la peau d’un remplaçant. Et la situation n’est pas près de s’arranger selon les dires de Salim Baungally, spécialiste du football anglais sur les antennes de RMC.

« Sarr ce n’est pas top »

« Quand Ismaïla Sarr est arrivé à Crystal Palace, on s’est dit que ça pouvait être quelque chose d’intéressant par rapport à sa manière de jouer. Surtout que l’entraîneur, Oliver Glasner, veut des ailiers rapides. Mais ça n’a pas bien démarré pour lui. À part le dernier match contre Liverpool où il était titulaire, il ne l’est jamais sinon. Il est peu présent et pèse peu dans le jeu de Palace pour le moment. Il n’est pas non plus aidé par une équipe qui semble totalement amorphe. Glasner devrait potentiellement être limogé parti comme c’est. Palace a besoin de résultats rapidement. Peut-être qu’un nouveau coach pourra donner un nouvel élan à l’équipe et à Ismaïla Sarr. Mais pour être honnête, aujourd’hui, Sarr ce n’est pas top. Loin de là » a déclaré le journaliste dans des propos rapportés par Foot Mercato.