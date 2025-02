Transferts - Officiel : Il quitte le PSG pour réaliser son rêve !

Axel Cornic

Arrivé en provenance de Benfica il y a un peu plus d’un an et demi, Cher Ndour a définitivement quitté le Paris Saint-Germain en ce mercato hivernal. Prêté à Besiktas, le milieu de terrain a fait son retour pour ensuite être définitivement transféré du côté de la Fiorentina, ce qui semble le satisfaire pleinement.

Annoncé comme l’un des grands espoirs du football italien, Cher Ndour n’aura jamais eu la chance de montrer toute l’étendue de son talent à Paris, ou alors trop peu. Et l’occasion est passée, puisque dans les tout derniers jours du mercato il a définitivement quitté le PSG pour s’engager avec la Fiorentina.

« L’appel de mon pays était trop fort »

Et cette solution semble le ravir, comme il l’a expliqué lors de sa conférence de presse de présentation, ce mercredi. « L’expérience à l’étranger a été très importante, j’ai beaucoup appris dans toutes les équipes dans lesquelles j’étais. Mais l’appel de mon pays était trop fort. C'est vrai, il y avait vraiment beaucoup d'équipes qui me voulaient, mais la Fiorentina avec ce centre sportif je pense que c'est le bon endroit pour moi » a déclaré Cher Ndour, dont le transfert a apporté une dizaine de millions dans les caisses du PSG.

« Toutes les autres portes se sont fermées pour moi »

C’est une nouvelle étape très importante dans la carrière de l’international italien U21, qui n’a jamais disputé la moindre minute en Serie A, puisqu'il est parti très jeune à l'étranger. « Quand la nouvelle est tombée que je pouvais retourner en Italie, dès que j'ai entendu parler de la Fiorentina, toutes les autres portes se sont fermées pour moi. Florence était le bon endroit » a assuré Ndour. « Je suis heureux que le sélectionneur Spalletti ait parlé de moi et j'espère pouvoir intégrer l'équipe nationale, ce qui est le rêve que j'ai depuis que je suis enfant ».