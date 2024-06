Transferts : Nouvelle guerre à 40M€ pour le PSG !

Alexis Brunet

Ces derniers jours, plusieurs milieux de terrains parisiens font l’objet de rumeurs sur le marché des transferts. Manuel Ugarte ou bien Fabian Ruiz pourraient par exemple aller voir ailleurs. Le PSG va donc sans doute devoir se renforcer dans ce secteur et aurait coché le nom de Joshua Kimmich, qui pourrait quitter le Bayern Munich contre 40M€. Mais Paris ne serait pas le seul club intéressé par le Bavarois.

Encore une fois, le PSG sera l’un des grands acteurs du mercato estival. Il y a fort à parier que le club de la capitale va boucler de nombreuses arrivées, et il devrait en être de même dans le sens inverse. Il faudra notamment voir ce que feront les dirigeants parisiens avec les nombreux retours de prêt. Renato Sanches ou bien Juan Bernat pourraient par exemple aller voir ailleurs.

Le PSG est intéressé par Joshua Kimmich

Pour ce qui est des renforts, le PSG souhaite en priorité viser son milieu de terrain. Luis Campos piste depuis plusieurs semaines Joshua Kimmich. L’Allemand va devoir prendre une décision pour son avenir, car il est en fin de contrat l’été prochain. Soit il prolonge cet été, soit il sera vendu, car le Bayern Munich ne voudra pas le laisser partir gratuitement. En cas de départ, une offre de 40M€ pourrait satisfaire les Bavarois.

De nombreux clubs veulent Kimmich