Mercato : Une double opération à 118M€ va plomber le PSG ?

Le PSG veut notamment renforcer son milieu de terrain et son attaque cet été. Le club de la capitale pense que Dani Olmo et Joshua Kimmich pourraient apporter un vrai plus à l’entrejeu de Luis Enrique. Mais les deux hommes sont très courtisés et le Manchester City de Pep Guardiola pourrait bien écœurer le champion de France avec une opération estimée à 118M€ pour mettre la main sur les deux joueurs.

Avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG va devoir se reconstruire cet été. Le club de la capitale souhaite recruter des joueurs dans tous les secteurs de jeu. Au milieu de terrain, la piste Joshua Kimmich fait figure de priorité. Ce dernier pourrait quitter le Bayern Munich, mais le champion de France n’est pas la seule formation à vouloir attirer l’ancien joueur du RB Leipzig.

Manchester City veut faire venir Joshua Kimmich

D’après les informations de The Sun , Manchester City voudrait également s’offrir Joshua Kimmich. Le club allemand aurait un avantage sur le PSG, puisque Pep Guardiola, l’entraîneur des Sky Blues, connaît bien l’international allemand, qu’il a eu sous ses ordres, lorsqu’il entraînait le Bayern Munich. Toutefois, Kimmich ne devrait se décider qu’une fois l’Euro fini.

Dani Olmo est également sur les tablettes de Manchester City