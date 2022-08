Foot - Mercato - OGC Nice

Transferts : Marcelo annoncé en Ligue 1, son mercato s'emballe

Publié le 20 août 2022 à 17h10 par Hugo Chirossel

Après avoir recruté Aaron Ramsey et Kasper Schmeichel, un autre vétéran pourrait rejoindre l’OGC Nice. Le Gym s'intéresse à Marcelo et lui aurait transmis une première offre de contrat, mais celle-ci ne lui conviendrait pas. Et problème, il y a de la concurrence dans ce dossier, puisqu’un club allemand, ainsi qu’une formation italienne, seraient également sur le coup.

15 ans après avoir rejoint le club, Marcelo a fait ses adieux au Real Madrid à l’issue de son contrat en juin dernier. À 34 ans, le Brésilien a encore envie de jouer et cherche un nouveau club. L’OGC Nice serait intéressé et lui aurait d’ores et déjà transmis une première proposition de contrat.

Mercato : Un club de Ligue 1 est passé à l’attaque pour Marcelo https://t.co/0WzzIZqJ08 pic.twitter.com/mhA7kpr4BL — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Deux autres clubs intéressés

D’après les informations de Foot Mercato , l’offre du Gym ne lui conviendrait toutefois pas. Les discussions avec Marcelo devraient alors se poursuivre, mais les Niçois ont de la concurrence dans ce dossier. Un club allemand, ainsi qu’une formation italienne, dont les noms n’ont pas été révélés, seraient également sur le coup.

