Mercato : Un club de Ligue 1 est passé à l’attaque pour Marcelo

Publié le 20 août 2022 à 15h10 par Quentin Guiton

Après Kasper Schmeichel et Aaron Ramsey, l’OGC Nice pourrait encore recruter un vieux briscard dans ses rangs, mais pas n’importe lequel. En effet, le club coaché par Lucien Favre s’intéresserait à la légende du Real Madrid Marcelo ! Et le club azuréen viendrait de passer à la vitesse supérieure dans ce dossier…

En fin de saison dernière, le Real Madrid a remporté sa quatorzième Ligue des champions, la cinquième pour Marcelo. Mais la dernière aussi. En effet, arrivé en provenance de Fluminense en 2006, le Brésilien a dit adieu à la Casa Blanca , les larmes aux yeux. Mais aujourd’hui, Marcelo n’a toujours pas trouvé de nouveau club…

L’OGC Nice fonce sur Marcelo

Malgré des rumeurs l’envoyant à l’OM ou encore l’OL, rien n’a abouti. Mais la légende du Real Madrid pourrait quand même faire son arrivée en Ligue 1 ! En effet, l’OGC Nice serait très intéressé par une venue de Marcelo selon Foot Mercato . Le club niçois aurait d’ailleurs les finances nécessaires pour accéder aux demandes salariales élevées du Brésilien.

