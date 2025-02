«Un malade» : Le DM Instagram après avoir signé à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En juillet 2024, l'OM annonce un grand retour, celui de Fabrizio Ravanelli. Ancien joueur du club phocéen, l'Italien intègre alors l'organigramme en tant que conseiller institutionnel et sportif. Ayant donc reposé ses valises à Marseille, Ravanelli a ensuite activé quelques contacts et un DM sur Instagram a notamment choqué Maxime Bouet, ancien cycliste professionnel et aujourd'hui directeur sportif d’Arkéa-B& BHotels.

« Revenir à l’OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité ». En juillet dernier, Fabrizio Ravanelli était le plus heureux à l'idée de revenir à l'OM. Conseiller institutionnel et sportif du club phocéen, l'Italien s'investi pleinement dans sa mission, mais à côté de cela, pour se vider l'esprit, il s'adonne à la pratique du cyclisme. Ravanelli en est visiblement mordu.

« Il m’a envoyé un message sur Instagram quand il est arrivé à l’OM »

Directeur sportif d’Arkéa-B& BHotels, Maxime Bouet connait bien Fabrizio Ravanelli le cycliste. Dans des propos accordés à L'Equipe, il a d'ailleurs fait une confidence à propos du dirigeant de l'OM, révélant ainsi : « C’est un malade de vélo ! Il m’a envoyé un message sur Instagram quand il est arrivé à l’OM. Quelqu’un lui avait conseillé de m’appeler pour découvrir les routes et je me retrouve avec le vélo de Fabrizio Ravanelli dans mon garage. (...) Au début, je croyais à une blague. Je m’apprêtais à lui envoyer mon numéro, j’avais à peine fini le message que je recevais un appel. Le lendemain, il était à 9 h 30 à la maison ».

« Je suis tout de suite tombé amoureux »

De son côté, Fabrizio Ravanelli a lui parlé de sa passion pour le cyclisme. Le dirigeant de l'OM a alors fait savoir : « En 1998, joueur à l’OM (1997-2000), Pantani a gagné le Tour, j’en étais fan, mais ce n’était pas une passion comme maintenant. Avec mon dos, comme je ne pouvais jouer au foot, j’ai pris la décision de faire du vélo. Je suis tout de suite tombé amoureux, c’est rentré dans ma tête. Comme les sports d’endurance, j’ai tous les jours envie de m’entraîner, même quand il ne fait pas beau. Cela me permet de bien me sentir, comme un petit jeune de 20 ans ».