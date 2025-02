«Drogué» à l’OM : Il va dire stop ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans un récent entretien à L'Equipe, Medhi Benatia a évoqué les nombreux sacrifices consentis ces derniers mois, notamment depuis son arrivée à l'OM en novembre 2023. Récemment, l'ancien international marocain a été promu directeur du football, mais il ne se voit pas durer à ce poste. Passé par là, Julien Fournier a évoqué cette problématique.

Récemment nommé head of football de l’OM, Medhi Benatia est pris dans la machine à laver marseillaise qui pourrait bien l’essorer avant la fin de son contrat. L’ancien international marocain est conscient d’évoluer dans un club où la pression est peut-être plus forte qu’ailleurs. Difficile donc d’évoluer sur la durée dans ce climat de pression. Questionné par L’Equipe, Benatia ne s’attend pas à rester bien longtemps à l’OM.

Benatia proche d'un départ ?

« Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n’ai pas peur de le dire. C’est usant mentalement, physiquement. La seule garantie : je vais tout donner jusqu’au dernier jour. J’ai fait venir ma famille de Dubaï, alors qu’ils ont déjà beaucoup voyagé pendant ma carrière. Concrètement, quand tu fais ce métier-là, à Marseille, tu n’as pas de vie de famille. Les enfants, ma femme, ils sont là, mais tu partages très peu, ce club te prend toute ton énergie » avait-il déclaré.

« On est piqué à la même drogue »

Ancien secrétaire général de l’OM, Julien Fournier est passé par ces doutes. Après son passage à Parme, le responsable a d’ailleurs ressenti le besoin de soufflet et de s’éloigner de cette machine infernale. Mais comme Benatia, l’ancien de l’OGC Nice est accroc au football, ce qui pourrait repousser un petit peu le moment de son départ. « On peut dire parfois des choses comme ça sur le moment parce que l’on est fatigué, et je pense qu’il le pense. Ce métier à l’OM vous prend toute votre tête, il y a peu de place pour la famille, les amis, ou pour s’intéresser dans la vie normale. Mais on est piqué à la même drogue. Ce sont des métiers tellement passionnants. Quand on a plus la fraîcheur, il faut s’arrêter. Peut-être qu’il ressentira ça un jour, mais il est jeune. J’espère qu’il restera à l’OM plus de trois ans » a lâché Fournier à Massilia Zone.