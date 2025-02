OM : Belle boulette du boss sur un transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Secrétaire général de l'OM de 2005 à 2009, Julien Fournier a manqué ses débuts avec le club marseillais. Recruté pour accompagner Pape Diouf, le responsable avait commis une erreur dans l'opération Eduardo Costa. Heureusement pour lui, le président phocéen, décédé en mars 2020, avait été plutôt clément et même compréhensif.

Les débuts de Julien Fournier à l’OM ont été délicats. Le jeune dirigeant s’était notamment fait remarquer en 2005, au moment du départ d’Eduardo Costa pour l’Espanyol Barcelone. Le secrétaire général avait commis une bourde puisqu’il avait oublié de préciser que les Girondins de Bordeaux disposaient d’un pourcentage à la revente. Mais à l’époque, les dirigeants voulaient surtout avoir la peau de Pape Diouf.

L'erreur qui aurait pu lui coûter cher

« La première de campagne de transfert, on a énormément de joueurs et lorsque l’on manque d’expérience, je fais une boulette sur le transfert d’Eduardo Costa. Quand je m’en rends compte, je n’ose pas en parler. On accusait Pape donc j’ai dit que c’était moi » a confié Fournier à Massilia Zone.

« Bienvenue dans le monde du foot »

Finalement, cette étourderie n’a pas eu de conséquences sur le passage de Fournier à l’OM. « Quand je me suis rendu dans le bureau de Pape, il m’a dit : « Bienvenue dans le monde du foot ». Après on ne s’est plus quitté (…) Pape est une grandeur d’âme comme on en rencontre peu dans une vie » a-t-il lâché.