Transferts : L’OM signe une star et prend un risque

Pierrick Levallet

L'OM a tenté un pari osé cet été en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang. Sortant d'un calvaire à Chelsea, le Gabonais est revenu en Ligue 1 pour se relancer. Mais pour le moment, l'attaquant de 34 ans n'a pas ouvert son compteur but dans le championnat de France cette saison. Pablo Longoria a d'ailleurs pris un risque avec l'ancien de l'ASSE au vu de son salaire colossal.

Cet été, l’OM a bouclé un très joli coup en attaque. En effet, Pablo Longoria a fait venir Pierre-Emerick Aubameyang, qui vivait un véritable calvaire à Chelsea. L’international gabonais a la ferme intention de se relancer. Et après l’officialisation de son transfert, l’ancien d’Arsenal et de Dortmund n’a pas manqué d’en livrer les coulisses. « Il y avait des touches avec l'Arabie saoudite, mais quand l'OM se présente... Qui n'a jamais rêvé de jouer dans ce club ? En Afrique, d'autant plus. Je n'arrête pas de recevoir des messages du pays » avait-il expliqué dans un entretien accordé à L’Equipe .

«C'est un bon challenge pour moi»

Et en conférence de presse, il n’a pas caché sa joie d’avoir signé à l’OM. « Très content de rejoindre ce club, vu son envergure, c'est un bon challenge pour moi. Le président et le directeur du foot sont en train de faire un boulot extraordinaire. Mon ambitio est de gagner des titres, je l'ai fait partout où je suis passé. Je veux aussi apporter aussi mes qualités sur le terrain » avait-il expliqué.

Aubameyang touche une fortune à l'OM