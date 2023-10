Transferts : L’incroyable coup à 60M€ du PSG !

La rédaction

Racheté 6M€ grâce à une clause de rachat présente dans son contrat, Xavi Simons pourrait rapporter gros. Comme annoncé par certains journalistes, sa valeur sur le marché ne cesse de grimper. Ses prestations au RB Leipzig n'y sont pas pour rien. Une inflation, qui ferait réfléchir le PSG. Aujourd'hui, toutes les options sont sur la table en ce qui concerne son avenir.

Le PSG a tiré le gros lot avec Xavi Simons. Acheté par le PSV Eindhoven il y a un peu plus d'un an, l'international néerlandais a été rapatrié par le club parisien grâce à une clause de rachat fixée à 6M€. Afin qu'il puisse encore progresser, le PSG a décidé de le prêter au RB Leipzig. Avant un possible retour à Paris ? C'était le plan initial de la formation, mais plusieurs obstacles existent.

Xavi Simons racheté 6M€

Comme annoncé par Abdellah Boulma, son temps de jeu pourrait se retrouver limité en raison de la concurrence. « Mais s’il revient, où il va jouer ? Asensio est là, Kang-In Lee va revenir, il y a Kolo Muani, Mbappé. Il y a beaucoup trop d’interrogations à l’heure où on se parle. On est dans le flou. Son avenir sera discuté dans les prochains mois. Pour l’instant, il n y a aucune discussion avec Leipzig. Mais il aime le club ce gamin, ce qu’il demande c’est juste d’être titulaire et de ne pas rester sur le banc » a lâché le journaliste.

Sa valeur a explosé sur le marché