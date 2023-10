Le Real Madrid s'attaque au «futur Mbappé» !

Thibault Morlain

A l'été 2024, le Real Madrid devrait bien évidemment tenter de recruter Kylian Mbappé, lui qui est entré dans la dernière année de son contrat avec le PSG. Mais alors que les Merengue n'ont pas encore Mbappé, voilà qu'ils penserait déjà au « futur Mbappé ». A l' affût de la moindre pépite, la Casa Blanca regarderait en Ligue 1.

A seulement 17 ans, Elie Junior Kroupi se fait remarquer depuis le début de la saison sous le maillot de Lorient. Joueur offensif, il fait parler son talent et fait par la même occasion trembler les filets adverses. Ça a été le cas dernièrement avec un doublé contre l'OL, Elie Junior Kroupi ayant déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1.

« On a un futur Kylian Mbappé »

La pépite de Lorient impressionne. Même ses coéquipiers sont sous le charme. Tiémoué Bakayoko n'avait d'ailleurs pas hésité à annoncer Elie Junior Kroupi comme le nouveau Kylian Mbappé : « C’est incroyable. Il faut le protéger. Il faut lui laisser le temps de s’aguerrir un peu mais s’il continue comme ça, on a un futur Kylian Mbappé ».

Le Real Madrid pense à Elie Junior Kroupi