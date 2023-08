Transferts : Le PSG en remet une couche sur Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en guerre ouverte avec le PSG étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat pour s’en aller libre dans un an, Kylian Mbappé semble bien parti pour s’en aller libre dans un an. Et Luis Enrique, son nouvel entraîneur, a enfin eu l’occasion de s’exprimer sur ce feuilleton du mercato.

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG ! L’attaquant tricolore avait signifié dès le mois de juin dernier par courrier à sa direction qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, et Nasser Al-Khelaïfi a donc décidé de l’écarter de l’équipe première. Conséquences : Mbappé a été privé de tournée estivale au Japon, et le président du PSG menace même de le laisser de côté tout au long de la saison s’il n’accepte pas de prolonger ou bien d’être transféré dès cet été, plutôt que de partir libre dans un an et sans rapporter la moindre indemnité de transferts.

Le PSG tente une manœuvre inattendue pour Mbappé https://t.co/wOm9WeWZmO pic.twitter.com/cAHMWUxImW — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Le PSG a mis la pression

Début juillet, à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur du PSG, Al-Khelaïfi avait lancé un ultimatum à Kylian Mbappé : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet ». Et on a enfin entendu l’entraîneur espagnol du PSG sur cet épineux feuilleton….

« Le club est au-dessus de tout »