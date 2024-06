Transferts : Le PSG dit non à une offre de 30M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercato estival pourrait permettre au PSG de se renforcer certes, mais aussi de dégraisser son effectif. Depuis quelques jours, le nom de Manuel Ugarte revient avec insistance quant à un possible départ. D’après plusieurs sources internes au club parisien, Manchester United aurait récemment proposé 30M€ pour l’Uruguayen, offre vite repoussée par Paris. Explication.

Le mercato estival s’annonce animé pour plusieurs clubs, dont le PSG. Ce n’est pas un secret, le club de la capitale va chercher à se renforcer à tous les postes, mais plus particulièrement au milieu de terrain. Un secteur de jeu qui pourrait également laisser place à certains départs, comme celui de Manuel Ugarte.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Manuel Ugarte pourrait quitter le PSG

En effet, depuis plusieurs jours, le nom du milieu de terrain uruguayen est étroitement associé à Manchester United. Recruté contre 60M€ l’été dernier, Manuel Ugarte n’a pas totalement convaincu pour sa première saison au PSG, qui ne serait pas forcément opposé à l’idée de s’en séparer dans les deux prochains mois… Mais à en croire les dernières indiscrétions de Ben Jacobs, Paris espère au moins récupérer son investissement pour Manuel Ugarte, et se montrera donc ouvert à une vente du numéro 4 uniquement si les propositions à l’égard de ce dernier se trouvent aux alentours des 60M€.

Le PSG affirme que Manchester United a proposé 30M€ pour Ugarte