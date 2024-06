Transferts : Le PSG au coeur d’une bataille XXL pour un crack ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG entend recruter un nouvel ailier gauche cet été. Dans cette optique, le club de la capitale multiplie les pistes et pense notamment à Nico Williams. Cependant, le joueur de l'Athletic Bilbao attise les convoitises sur le marché des transferts. Le crack de 21 ans apparaît sur les tablettes de nombreux clubs sur le mercato.

Le PSG entend se montrer très actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale souhaite pallier le départ de Kylian Mbappé, notamment en recrutant un nouvel ailier gauche comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Dans cette optique, les dirigeants parisiens multiplient les pistes depuis plusieurs semaines sur le marché des transferts.

PSG : Un crack va recaler Luis Enrique ? Une révélation tombe https://t.co/YC9azGFphC pic.twitter.com/7uiOYCKdrH — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Le PSG s'attaque à Nico Williams

Le PSG scrute notamment le mercato en Liga. Le pensionnaire de la Ligue 1 aurait des vues sur Nico Williams, qui flambe avec l’Espagne dans cet Euro 2024. Le joueur de 21 ans a tapé dans l’oeil de Luis Enrique, qui aimerait le faire venir chez les Rouge-et-Bleu . Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier, bien au contraire.

D'autres clubs se tiennent à l'affût