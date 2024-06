Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour ce transfert à 60M€

La rédaction

Parmi les dossiers qui monopolisent l’attention des dirigeants du PSG, figure celui de Leny Yoro. Le défenseur central du LOSC a une sacrée cote sur le marché, et est notamment suivi par le Real Madrid. Alors que rien n’est encore officiel pour le joueur de 18 ans, les Merengue auraient déjà un plan de secours en cas d’échec : Riccardo Calafiori.

Après avoir obtenu la signature de Matvey Safonov en tout début de mercato, le PSG continue de sonder le marché des transferts. Leny Yoro est annoncé depuis de nombreuses semaines sur les tablettes des pensionnaires du Parc des Princes. Mais les rouges et bleus doivent faire face à la concurrence imposée par le Real Madrid. Alors que Paris serait prêt à dépenser davantage que les Merengue pour arracher au LOSC sa pépite, les Champions d’Europe auraient prévu de se rabattre sur un autre élément en cas d’échec.

Mercato : Le PSG recale un joueur de l’Euro ! https://t.co/YzUBPLjYH9 pic.twitter.com/rklA4uomgV — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Le PSG prêt à investir davantage sur Yoro

D’après les informations de AS , un élément jouerait en faveur du PSG dans le dossier Leny Yoro : le montant que les dirigeants parisiens sont prêts à mettre sur la table. Alors que le LOSC demanderait 70M€ pour le défenseur central, les Franciliens accepteraient d’en dépenser 60, là ou le Real Madrid refuserait catégoriquement de dépenser plus de 40M€ pour le joueur formé à Lille.

En cas d’échec, le Real à tout prévu