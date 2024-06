Mercato : Le PSG dégaine une offre de 60M€

La rédaction

Plusieurs dossiers sont sur le feu au PSG. Nombreux sont les joueurs à être annoncés au Parc des Princes, mais pour le moment, seule la signature de Matvey Safonov a été officialisée par les Franciliens. Leny Yoro est également la cible des Champions de France. Si le Real Madrid semble avoir une longueur d’avance pour le défenseur central, les rouges et bleus se montreraient plus offrants sur le plan financier.

Le PSG souhaite offrir de nombreux renforts à Luis Enrique en vue de la saison prochaine et y travaille activement. Après avoir renforcé le poste de gardien de but grâce à l’arrivée de Matvey Safonov, les Parisiens lorgnent depuis plusieurs semaines déjà sur un défenseur central, en la personne de Leny Yoro. Face à la concurrence du Real Madrid, les Champions de France auraient dégainé le chéquier.

Une offre à 60M€ pour Yoro ?

D’après les informations de AS , le LOSC aurait initialement demandé 70M€ pour Leny Yoro. Pour les deux écuries qui semblent être les principaux prétendants dru Français, cette somme semble trop élevée, mais c’est bien le PSG qui s’en rapproche le plus. Le média espagnol explique que Paris offrirait 60M€ pour le joueur de 18 ans, là où le Real Madrid ne souhaiterait pas investir plus de 40M€.

Le Real Madrid ne veut pas de guerre financière