Transferts : Le PSG a raté un joueur «exceptionnel» !

En quête d'un nouveau buteur cet été, le PSG était notamment sur les traces d'Harry Kane. Mais finalement, la direction parisienne a lâché l'affaire pour des raisons économiques. La star de 30 ans a donc signé au Bayern Munich cet été. Et l'international anglais semble avoir bluffé la Bundesliga depuis son arrivée.

Le PSG n’est pas resté inactif sur le marché des transferts. Désireux de se renforcer dans le secteur offensif, le club de la capitale est notamment allé chercher Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Mais avant eux, la formation parisienne pensait à Harry Kane. Toutefois, Le10Sport.com a pu vous révéler en exclusivité que le PSG a finalement lâché l’affaire puisque l’international anglais se montrait trop gourmand sur le plan économique.

Le PSG abandonne la piste Kane, le Bayern Munich en profite

Résultat, Harry Kane a signé au Bayern Munich cet été. Et depuis son transfert, la star de 30 ans brille en Bavière. Auteur de 21 buts et 7 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine des Three Lions semble déjà comme un poisson dans l’eau en Bundesliga. D’ailleurs, Steffen Baumgart est impressionné par le talent d’Harry Kane.

«Il peut vous faire mal n’importe quand»