Transferts : La chance sourit enfin à Zidane ?

En inactivité depuis 2021, Zinedine Zidane aurait à coeur de retrouver un banc de touche cette année et penserait notamment au Bayern Munich. Distancé par Xabi Alonso, Zidane pourrait au final devoir une fière chandelle à Liverpool. Explications.

Zinedine Zidane veut reprendre du service. Le journaliste Frédéric Hermel qui est aussi son biographe ne l’a jamais caché depuis l’année dernière et la prolongation de contrat de Didier Deschamps en équipe de France. Zinedine Zidane rêvait en bleu et souhaitait devenir le sélectionneur de l’équipe nationale. Mais ce rêve a été repoussé, jusqu’en 2026 au moins.

«Zinedine voit le FC Bayern comme le Real Madrid : une institution»

Et maintenant ? Un confident de Zinedine Zidane s’était livré au média allemand Sport1 la semaine dernière sur une éventuelle nomination de Zidane au Bayern Munich en tant que successeur de Thomas Tuchel. Voici la réponse qu’il tenait à ce sujet pour cet été. « Zinedine voit le FC Bayern comme le Real Madrid - une institution, un club avec une grande histoire et d'excellentes conditions de travail. Les deux clubs ont de nombreuses similitudes dans leur façon de travailler. À cet égard, le Bayern a toujours été un sujet qu'il n'a jamais rejeté. Pour lui, seule l'équipe de France entre en ligne de compte, ainsi que la Juventus et le Bayern. Mais il ne veut surtout pas aller en Angleterre, c'est certain ».

Zinedine Zidane au Bayern, Xabi Alonso lui préparerait un boulevard !