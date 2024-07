Transferts : L’OM a identifié ses prochains renforts de l’été !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec Ismaël Koné, Lilian Brassier et Mason Greenwood, l’OM s’est jusque-là attaché les services de joueurs jeunes et avec du potentiel. Mais des cadres risquent de partir dans les prochaines semaines, comme Jordan Veretout, Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Marseille devrait donc également recruter des joueurs d’expériences d’ici à la fermeture du marché des transferts.

En attendant le retour de vacances d’Ismaël Koné (22 ans), l’OM a présenté vendredi deux de ses trois recrues estivales, Lilian Brassier (24 ans) et Mason Greenwood (22 ans). Des arrivées qui s’inscrivent dans la volonté du club de recruter des jeunes joueurs avec encore une marge de progression.

L’OM veut des joueurs d’expérience

Il faudra en revanche de l’expérience pour encadrer cette jeunesse, et c’est justement la volonté de l’OM. Comme indiqué par La Minute OM, des joueurs d’expériences devraient également arriver dans les prochaines semaines, notamment afin de compenser le départ probable de plusieurs cadres du vestiaire.

Des cadres sur le départ

Après Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans), transféré à Al-Qadsiah, l’OM veut se séparer de joueurs considérés pourtant comme des cadres la saison dernière. En ce sens, Samuel Gigot (30 ans), Jordan Veretout (31 ans), Chancel Mbemba (29 ans), voire Geoffrey Kondogbia (31 ans), sont annoncés sur le départ d’ici à la fermeture du marché des transferts.