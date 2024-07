Mercato : L’OM veut boucler neuf transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, plusieurs joueurs considérés comme des cadres la saison dernière sont désormais poussés vers la sortie. C’est le cas de Samuel Gigot, Jordan Veretout ou bien Chancel Mbemba. Au total, neuf joueurs n’entrent pas dans les plans du technicien italien et l’OM espère leur trouver une porte de sortie.

Trois nouveaux joueurs sont arrivés depuis l’ouverture du marché des transferts, Ismaël Koné (22 ans), Lilian Brassier (24 ans) et Mason Greenwood (22 ans), mais c’est désormais dans le sens des départs que du mouvement est attendu à l’OM. Le club veut baisser sa masse salariale et plusieurs joueurs qui étaient des cadres la saison dernière ont changé de statut. Comme indiqué par Le Parisien, Pau Lopez (29 ans), Jordan Veretout (31 ans) Chancel Mbemba (29 ans) et Samuel Gigot (30 ans) ont été informés par Roberto De Zerbi qu’ils n’entraient pas dans ses plans.

L’OM veut boucler neuf départs

L’OM aimerait également se séparer du salaire important de Geoffrey Kondogbia (31 ans), ainsi que de celui d’Ismaïla Sarr (26 ans). En cas d’offre satisfaisante, Ulisses Garcia (28 ans) et Azzedine Ounahi (24 ans) ne seront eux aussi pas retenus. Mais le premier de cette liste à s’en aller devrait être Jonathan Clauss (31 ans). Un accord a été trouvé avec l’OGC Nice pour le transfert de l’international français (13 sélections), où il va retrouver son ancien entraîneur Franck Haise. Ce qui fait donc un total de neuf joueurs invités à trouver une porte de sortie d’ici à la fermeture du marché des transferts.

« Tous les joueurs connaissent exactement leur situation »

Présent en conférence de presse vendredi, Pablo Longoria a fait savoir à propos des joueurs sur lesquels l’OM ne comptent pas : « La position est claire, et je tiens à le souligner : elle est partagée avec mes équipes sportives, les propriétaires et les entraîneurs. Tous les joueurs, dès le premier jour, même avant le début de la préparation, connaissent exactement leur situation. Certains joueurs ne sont pas envisagés sur le long terme. Les décisions concernant les fins de contrat, les conditions techniques, le comportement passé et la mentalité sont prises en compte. Je suis sincère et je le dis franchement : nous avons désormais une vision très claire, avec des règles et une discipline bien établies. Pour y parvenir, nous devons recommencer pratiquement de zéro afin d'éviter les erreurs du passé. La position du club est très ferme à ce sujet. »