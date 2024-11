Transferts : Il lâche un appel du pied au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Enzo Millot fait aujourd’hui le bonheur de Stuttgart. Le milieu de terrain français a également brillé cet été sous les ordres de Thierry Henry, remportant la médaille d’argent avec la France aux Jeux Olympiques. Tout cela fait qu’il pourrait ne pas s’éterniser du côté du club allemand. Et pour son avenir, Millot n’a pas manqué de glisser un appel du pied au PSG.

Formé du côté de l’AS Monaco, Enzo Millot n’aura disputé que 3 petits matchs avec le club de la Principauté chez les professionnels. Le milieu de terrain français a par la suite pris la direction de l’Allemagne et c’est sous le maillot de Stuttgart qu’il a explosé au cours des derniers mois. Médaillé également d’argent aux Jeux Olympiques avec la France de Thierry Henry, Millot fait de plus en plus parler de lui. De quoi lui ouvrir des portes prestigieuses pour son avenir ? Et s’il rejoignait le PSG ?

Mercato : Le PSG veut virer son maillon faible ! https://t.co/UmHuWa6CkK pic.twitter.com/nqKAcIGiq5 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

« C’est mon club de coeur »

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Stuttgart, Enzo Millot s’est exprimé sur son avenir au micro de Free Foot. Le milieu de terrain français a alors laissé la porte ouverte à un transfert au PSG… mais pas seulement : « Moi qui suis Parisien, forcément j’ai une attache avec le Paris Saint-Germain. C’est mon club de coeur. Après, je ne suis fermé à aucun club, dans toute l’Europe, dans les grands championnats. Si j’ai la chance de pouvoir rejoindre un des plus grands clubs du monde, ça sera avec plaisir ».

« Il y a eu des touches cet été »

Excellent dans l’entrejeu, Enzo Millot pourrait ne pas rester longtemps à Stuttgart. Il aurait d’ailleurs pu quitter le club allemand lors du dernier mercato estival. « Forcément, il y a eu des touches cet été par des clubs pour que je puisse les rejoindre. Après, j’ai longtemps discuté avec le coach de Stuttgart, il a toujours cru en moi, dès le premier jour où il est arrivé jusqu’à aujourd’hui. Comme il me l’a dit, ça pouvait être un gros tremplin si je restais cette année de plus pour pouvoir découvrir la Ligue des Champions avec Stuttgart. C’était l’objectif de rester pour pouvoir continuer à grandir avant de pouvoir rejoindre un autre club », a-t-il fait savoir.