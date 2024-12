Transferts : Ce sacré bourbier qui attend l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, à la recherche d’un buteur pour remplacer pour Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM n’a pas hésité à débourser près de 25M€ pour recruter Elye Wahi. L’ancien du RC Lens s’est engagé pour 5 ans, mais quand il s’agira de la revendre, le club phocéen cherchera bien évidemment la plus-value. Ça pourrait toutefois être compliqué avec Wahi.

Transfert le plus cher de l’histoire du RC Lens, Elye Wahi ne sera finalement resté qu’une saison chez les Sang et Or. N’ayant pas forcément trouvé sa place dans le nord de la France, l’attaquant a mis le cap tout au sud, s’engageant ainsi avec l’OM. Estimé à 25M€, ce transfert de Wahi pourrait toutefois mettre le club phocéen en difficulté à l’avenir.

Mbappé : «Des pressions interminables», la presse espagnole balance sur le PSG https://t.co/vxODdu4Yb8 pic.twitter.com/LaVl7mqfBP — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

« Bon courage »

Aujourd’hui à l’OM, Elye Wahi pourrait ensuite poursuivre sa carrière loin de la Canebière. Toutefois, pour le club phocéen, revendre l’ancien du RC Lens sera une mission complexe selon les dires de Romain Molina. « Wahi ? Il y avait qu’un club qui le voulait, c’était Marseille. Bon courage maintenant pour Marseille pour revendre Elye Wahi », a-t-il fait savoir sur Youtube.

« Des dossiers les plus sales »

Pourquoi revendre Elye Wahi sera compliqué pour l’OM ? Peut-être à cause des dossiers du passé du joueur de 21 ans. C'est ce qui aurait plombé son transfert au PSG. « A la base, le PSG doit faire Elye Wahi parce que les relations avec Montpellier sont bonnes. Son ancien agent, Jorge Mendes s’est vengé et a parlé des dossiers les plus sales à tous les clubs. C’est pour ça que le PSG ne l’a pas fait et a fait Barcola », a expliqué Molina.