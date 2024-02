Transfert imprévu à l'OM, il a réclamé son départ

Amadou Diawara

Après avoir passé seulement six mois à l'OM, Renan Lodi a claqué la porte du Vélodrome lors du dernier mercato hivernal. En effet, l'international brésilien s'est engagé en faveur d'Al Hilal. Interrogé sur ce transfert, Medhi Benatia a dévoilé toutes les coulisses, affirmant que c'est Renan Lodi qui voulait partir.

Lors de la fenêtre de transferts précédente, l'OM a bouclé un transfert totalement inattendu. Après avoir acheté Renan Lodi l'été dernier, le club phocéen l'a laissé filer vers Al Hilal au mois de janvier.

L'OM annonce sa décision pour Gattuso https://t.co/IjamIAMuxG pic.twitter.com/jfZRswCC0q — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Lodi a quadruplé son salaire

Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, Medhi Benatia a lâché toutes ses vérités sur le transfert de Renan Lodi. D'après le conseiller sportif de l'OM, Renan Lodi a fait le forcing pour migrer vers l'Arabie Saoudite.

«Il faut me laisser partir»