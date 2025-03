Transfert «génial», sa femme le fait partir de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Jonathan Clauss est un joueur de l’OGC Nice. C’est l’été dernier que l’international français s’est engagé avec les Aiglons, quittant alors l’OM après deux saisons. Plus forcément désiré à Marseille, Clauss espérerait toutefois inverser la tendance et rester. Il s’est finalement résolu à partir et sa femme ne serait pas étrangère à cette décision.

Après avoir tenté de s’en séparer en janvier 2024, l’OM a fini par se débarrasser de Jonathan Clauss l’été dernier. L’arrivée de Roberto De Zerbi n’aura rien changé pour l’international français. Indésirable à Marseille, il était invité à se trouver un nouveau club. C’est ce que Clauss a fait en s’engageant avec l’OGC Nice, retrouvant à cette occasion Franck Haise, son ancien entraîneur du RC Lens. Revenant sur ce transfert, le Niçois a dévoilé le rôle joué par sa femme.

« Elle a eu raison de me dire « Fonce, ça va être génial » »

Jonathan Clauss l’a expliqué à L’Equipe, s’il a quitté l’OM pour l’OGC Nice, c’est aussi grâce à sa femme. En effet, l’ancien Olympien a raconté à ce sujet : « Je savais qu'ils voulaient que je parte, mais c'est parfois difficile à accepter. Je parle énormément avec ma compagne. Je lui dis que je ne sais pas quoi faire. Elle me dit : « Nice, c'est la bonne chose à faire, tu vas t'en sortir ». Et j'ai dit OK. En arrivant ici, j'ai vite compris qu'elle avait eu raison de me dire « Fonce, ça va être génial » ».

« Haise prend des nouvelles de moi pendant l’Euro »

Toujours à propos de son départ vers l’OGC Nice, Jonathan Clauss a également fait savoir : « Haise prend des nouvelles de moi pendant l'Euro, juste parce qu'on s'entend bien. Il n'y avait pas de Nice ou quoi que ce soit. Trois semaines plus tard, c'était la fin de l'Euro, et mon agent me dit : "Nice est chaud sur toi". Il y avait deux, trois autres clubs, mais je n'avais pas envie de bouger hors de France. Quand Nice m'appelle, je sais que tout va être positif là-bas. Mais j'ai toujours cet esprit de revanche, de vengeance, de ne pas quitter l'OM, de ne pas rester sur une frustration ».