Transfert à 25M€, les raisons d'un échec à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a sorti le chéquier pour s'offrir Elye Wahi, alors au RC Lens. Le buteur français a alors été recruté pour 25M€, mais voilà que pour le moment, le néo-Olympien galère. Comment expliquer de telles difficultés de la part de Wahi ? Yohan Mollo a sa petite idée en ce qui concerne le numéro 9 de l'OM.

Très actif cet été sur le marché des transferts, l'OM s'est notamment renforcé offensivement. Outre Mason Greenwood ou encore Neal Maupay, Elye Wahi a lui aussi posé ses valises dans le sud de France. Recruté pour 25M€, le nouveau numéro 9 de l'OM est arrivé avec une certaine pression, mais pour le moment, Wahi n'arrive pas vraiment à répondre aux attentes. Le Vélodrome ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour déjà siffler la recrue olympienne.

Mercato : De Zerbi en rêvait à l'OM, ça vire à l'échec https://t.co/jAj20FBipq pic.twitter.com/IFN9JyNtDC — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

« Je pense que c’est surtout une question d’ego »

Pour BFM Marseille, Yohan Mollo s'est penché sur les difficultés d'Elye Wahi à l'OM. Comment expliquer cela ? L'ancien de l'ASSE a alors confié : « Je pense que c’est surtout une question d’ego parce qu’on a vu qu’il score à Montpellier. Montpellier c’est un cadre familial. Il va à Lens où on attend un peu plus sur le plan médiatique et tu vois qu’émotionnellement ça lui pèse. Parce qu’un attaquant, tu vois qu’il a plein d’occasions mais il n’arrive pas à les mettre. Tu sens qu’il est tendu. Et en plus de ça, tu fais une demi-saison à Lens et tu viens à l’Olympique de Marseille où c’est multiplié par quatre au niveau de la pression ».

« Pour moi, chez lui, le problème est mental »

« Quand tu vois un attaquant face au but, il faut une certaine sérénité. Quand tu voyais Aubameyang l’année dernière, tu vois cette froideur dans le dernier geste. Et en fait là tu vois de la précipitation (chez Wahi). Mais surtout il faut savoir d’où ça vient. Aujourd’hui je pense que le problème n’est pas physique. Pour moi, chez lui, le problème est mental. Et dès qu’il sera dans ce sentiment de confiance comme il était à Montpellier, il va tenter des choses. Tandis qu’aujourd’hui, quand il a des positions essentielles, eh bah le problème c’est que sans tête il se dit qu’il va la mettre mais le physique ne suit pas », a-t-il ensuite ajouté concernant Elye Wahi.