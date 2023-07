Surprise, un joueur du PSG confirme son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté la saison dernière au RB Leipzig, Abdou Diallo est de retour au PSG. Mais l'international sénégalais ne devrait pas s'éterniser au PSG. Le défenseur central est conscient qu'il sera difficile pour lui de s'imposer sous les ordres de Luis Enrique. A un an de la fin de son contrat, il se dirige vers un transfert lors de ce mercato estival.

De retour de prêt, Abdou Diallo pourrait changer d'air dans les prochains jours. Le joueur sénégalais ferait partie des nombreux indésirables ciblés par Luis Enrique. Lors d'un entretien accordé au Parisien , il a fait le point sur son avenir au PSG.

« J’aurai des discussions avec le club »

« J’aurai des discussions avec le club, et on verra ce qui se passera. En tant que joueur de foot, on sait que cela peut se produire. Je ne suis pas là pour dire si c’est bien ou mal (…) J’ai toujours voulu rester pour le meilleur, pas pour le pire. C’est une logique que j’ai encore, je pense que c’est celle qu’il faut avoir » a confié le joueur, qui ne se fait pas d'illusion.

« Il est possible que je parte »