C’est annoncé, le Qatar a trouvé le remplaçant de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ de Kylian Mbappé ne fait plus le moindre doute. Le joueur a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et envisage de quitter la capitale. Reste à connaître la date. Dans sa tête, il espère terminer la saison, mais le club ne l'entend pas de cette oreille et aurait déjà ciblé son remplaçant.

Malgré sa prolongation au PSG en mai 2022, Kylian Mbappé fait toujours aussi parler de lui. Son contrat prend fin en juin 2024 et le joueur refuse, pour l'instant de le prolonger d'une saison. Pour le PSG, Mbappé a déclaré la guerre en prenant cette décision. Refusant de le voir partir libre en 2024, le club parisien veut le vendre lors de ce mercato.

Mbappé a choisi la date de son départ

Mais le plan de Mbappé est tout tracé. « S'il prolonge, ce sera pour une courte durée et partir à l'été 2024. C'est le plan depuis qu'il a prolongé au printemps 2022 » a confié Dominique Séverac, journaliste pour Le Parisien.

Rashford, l'heureux élu ?