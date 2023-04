Surprise, il réclame un gros départ à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un joueur capable d'animer son couloir gauche, l'OM a obtenu le prêt de Nuno Tavares en provenance d'Arsenal, sans option d'achat. Et alors qu'il s'est d'abord distingué sur le plan offensif, ses lacunes défensives ont ressurgi ces dernières semaines. Au point que Walid Acherchour, l'OM ne doit pas le conserver la saison prochaine.

«Encore une fois je ne le garderais pas»

« Encore une fois je ne le garderais pas. Même si tout n’est pas à jeter, loin de là, dans la saison de Nuno Tavares. Maintenant, le gros problème, c’est si l’OM se qualifie en Ligue des Champions. Le curseur, ça doit être la Ligue des Champions. Lors des matchs pour le podium et de Ligue des Champions, Nuno Tavares n’a pas été grandiose. On a bien vu que ses lacunes pouvaient être masquées par la supériorité de l’OM collectivement, où il pouvait tirer son épingle du jeu », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot .

«Défensivement c’était très très compliqué»