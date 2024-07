Succession de Mbappé : Ils ne viendront pas au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Qui prendra la succession de Kylian Mbappé au PSG ? Ils sont nombreux à avoir été cités à travers l'Europe. Mais certaines pistes ne déboucheront sur aucun transfert. C'est le cas pour Rafael Leao (Milan AC), mais surtout pour Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), priorité de la formation parisienne selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Kylian Mbappé est parti, laissant le PSG dans un énorme brouillard. Le club parisien n’est toujours pas parvenu à attirer un ailier, capable de prendre la succession de l’international tricolore. Pourtant, de nombreux coups de fil ont été passés ces dernières semaines, notamment auprès de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien était la grande priorité du PSG pour remplacer Mbappé selon les informations exclusives du 10Sport.com.

C'est terminé pour la priorité de l'été

Les premiers signaux étaient bons pour le PSG, qui avait accueilli favorablement les propos de son clan, notamment de son père. « Je ne veux pas que Kvara reste au Napoli. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en un an, cela m'inquiète beaucoup. Il décidera de lui-même, même si ce n'est pas agréable pour moi. Je n'ai pas parlé de ce sujet avec Khvicha, je ne le ferai pas avant la fin de l'Euro 2024 » avait lâché le père de Kvaratskhelia. Mais malgré les pressions reçues, le Napoli a campé sur ses positions et aurait réussi à obtenir gain de cause. Selon les informations de Foot Mercato, le club italien serait parvenu à conserver son attaquant. Le PSG ne devrait pas le recruter cet été, malgré la volonté de Kvaratskhelia de passer à autre chose.

Leao ne viendra pas non plus

Autre attaquant qui ne rejoindra pas le PSG cet été : Rafael Leao. L’ancien buteur du LOSC ne serait pas une piste privilégiée par le club de la capitale à l’instant T. Toujours selon les informations de Foot Mercato, l’international portugais devrait poursuivre sa carrière au Milan AC, avec qui il est lié jusqu’en juin 2028. Actuellement, le PSG travaillerait sur d’autres dossiers, notamment celui de Jadon Sancho (Manchester United). A en croire les tabloïds anglais, le club anglais réclamerait près de 50M€.