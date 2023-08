Sans Neymar, le PSG prépare une attaque de feu

Arnaud De Kanel

Cet été, l'histoire entre Neymar et le PSG a pris fin. Arrivé en 2017 en provenance du FC Barcelone, le Brésilien a rejoint Al-Hilal contre près de 80M€. Le club de la capitale a bien préparé la suite et les contours de son attaque pour la saison à venir commencent à se dessiner. Sur le papier, Luis Enrique a du matériel à sa disposition.

Le PSG a tourné la page la plus chère de son histoire. En 2017, le club de la capitale avait déboursé 222M€ pour s'offrir Neymar, un record absolu pour le transfert d'un joueur mais après six ans passés à Paris, le Brésilien a pris la direction de l'Arabie saoudite. Marqué par la manifestation des supporters du PSG devant son domicile à Bougival, l'ancien joueur du Barça n'était pas contre un transfert cet été. C'est désormais chose faite puisqu'il s'est engagé en faveur d'Al-Hilal. Le PSG a donc recruté en conséquence et au vu des profils choisis, ça promet !

Le PSG dissout la MNM

Outre Neymar, Lionel Messi a également quitté le PSG cet été. Le trio infernal surnommé « MNM « a donc été dissout. Si l'on fait rentrer Kylian Mbappé dans l'équation malgré toutes les rumeurs qui l'envoient au Real Madrid, Luis Enrique a à sa disposition un effectif offensif nettement plus dense et équilibré qu'à son arrivée. Le PSG a recruté Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos pour jouer un rôle important voire crucial tandis que Kang-In Lee et Marco Asensio entreront dans la rotation. Malgré tout, le recrutement n'est pas terminé.

Le PSG veut encore des attaquants

Les Franciliens ne comptent pas s'arrêter là et espèrent toujours boucler les arrivées de Randal Kolo-Muani ainsi que de Bradley Barcola. L'optimise règne dans le camp parisien et les potentiels transferts des deux français viennent alimenter les attentes placées en cette nouvelle attaque orpheline de Neymar.