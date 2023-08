L'OM a reçu une aide inattendue pour boucler un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Afin de compenser le départ d'Alexis Sanchez, l'OM a décidé de frapper fort en recrutant un autre grand nom dans le secteur offensif à savoir Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais a débarqué en provenance de Chelsea après une saison délicate. Et afin de le convaincre de rejoindre Marseille, l'ex-attaquant des Blues a pu compter sur les précieux conseils de son ancien coéquipier à l'ASSE, un certain Brandao.

Cet été, l'OM a réalisé un très joli coup en obtenant la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour convaincre le Gabonais de signer à Marseille, le club phocéen a pu compter sur l'aide précieuse d'un certain Brandao.

Mercato : La nouvelle star de l’OM arrive ! https://t.co/TgENrQKd7E pic.twitter.com/ku1q7iiznA — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Brandao a conseillé Aubameyang

« On a joué ensemble à Saint-Étienne, on a gagné des titres ensemble. Je suis très heureux qu’il soit venu à Marseille. Je lui ai souhaité bonne chance avec son nouveau club, qu’il marque beaucoup de buts et qu’il fasse plaisir aux supporters », confie le Brésilien dans les colonnes de La Marseillaise , avant d'en rajouter une couche.

«Je le connais très bien»